Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor
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Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor

Güney Kore, halihazırda Aden Körfezi'nde konuşlanan donanmanın korsanlıkla mücadele biriminin operasyon sahasını geçici olarak genişletmek amacıyla Hürmüz Boğazı'na asker gönderme kararı aldı.

21.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:32
Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor

, halihazırda Aden Körfezi'nde konuşlanan donanmanın korsanlıkla mücadele biriminin operasyon sahasını geçici olarak genişletmek amacıyla Hürmüz Boğazı'na asker gönderme kararı aldı.


Hürmüz Boğazı'na gönderilecek askerlerin, ABD liderliğindeki koalisyona katılmayacağı, bağımsız hareket edeceği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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