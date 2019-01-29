Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney ilçesine 5 yıllık süreçte 20 yılda yapılması gereken yatırımı yaptıklarını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Zolan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Güney ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla kucaklaştıklarını anlatan Zolan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Büyükşehir ile birlikte Güney'de uzun yıllardır çözülemeyen, bekleyen sorunlara el atarak çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Güney'e 5 yıllık süreçte 20 yılda yapılması gereken yatırımı yaptık. Bundan sonra 50 - 100 yıl bir daha alt yapı çalışması görmeyecek. Güney'in temelleri sağlam atıldı. Artık üste ne yaparsak yakışır.

İlçemize bağlı mahallelerimizde yolların asfaltlanması, mahalle içlerindeki yollara kilit parke taşının döşenmesi, parkların düzenlenmesi, halı sahaların yapılması gibi birçok hizmetleri tamamladık. İnşallah bu süreçte ve önümüzdeki süreçte yoğun bir çalışmayla projelerimize devam edeceğiz."

Kaynak: AA