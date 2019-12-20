Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı
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Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı

Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetli depremden Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan etkilendi.

20.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:44

'da, 'ın kuzeyi ve 'ın doğusundaki Hindukuş Dağlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.39'da meydana gelen depremden Pakistan, , Özbekistan ve Afganistan etkilendi.

4 ÜLKE BİRDEN SALLANDI

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) merkez üssü Afganistan'ın Jarm şehrinin 51 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 210 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.Google verilerine göre; Pakistan, Afganistan, Tacikistan ve Hindistan'ın farklı bölgelerinde hissedilen depremin ardından yerleşim yerlerindeki halk, panik halinde binalardan kaçmaya çalıştı.

Depremde can kaybı ve hasar olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.


Haber Videosu

: Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı
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