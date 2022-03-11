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Güney Afrika, Mozambik'le iş birliğini geliştirmek istiyor

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Güney Afrika, Mozambik'le iş birliğini geliştirmek istiyor

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, zengin doğal gaz rezervlerine sahip Mozambik'le enerji başta olmak üzere iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, zengin doğal gaz rezervlerine sahip Mozambik'le enerji başta olmak üzere iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ramaphosa, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Güney Afrika- Mozambik İkili Ulusal Komisyonu (BNC) toplantısında Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi'yle bir araya geldi.

Ramaphosa, başkent Pretorya'da gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Güney Afrika'nın komşusu Mozambik'le aralarındaki bağları derinleştirmeye ve güçlendirmeye devam etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Mozambik'in halihazırda Güney Afrika'nın bölgedeki en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu belirten Ramaphosa, " Güney Afrika, özellikle enerji sektöründe iş birliğini genişletmek istiyor." dedi.

Ramaphosa, zengin doğal gaz rezervlerine sahip Mozambik'te enerji güvenliğinin önemine dikkati çekerek, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadelesine destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Güney Afrika, Mozambik, Doğalgaz, Enerji, Güncel, Haberler

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