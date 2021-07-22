Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 337'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 337'ye yükseldi

Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 337'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren yağma ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 337'ye yükselirken, hapiste bulunan Zuma'ya kardeşinin cenazesine katılması için 1 günlük izin verildi.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren yağma ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 337'ye yükselirken, hapiste bulunan Zuma'ya kardeşinin cenazesine katılması için 1 günlük izin verildi.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından başlayan protestolarda can kaybı 337'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Ofisinden Bakan Khumbudzo Ntshavheni yaptığı açıklamada, ülkede başlayan yağma ve şiddet olaylarında KwaZulu-Natal eyaletinde 258, Johannesburg'un da yer aldığı Gauteng eyaletinde ise 79 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Ntshavheni, ülkedeki şiddet ve yağma olaylarının bastırıldığını ve söz konusu iki eyalette istikrarın sağlandığını açıklarken, polisin eyaletlerde "temizlik operasyonlarına" devam ettiğini aktardı.

Zuma'ya 1 günlük cenaze izni

Mahkemeye itaatsizlik nedeniyle hapiste bulunan Zuma'ya, kardeşinin cenazesine katılması için 1 günlük mazeret izni verildi. Yaklaşık 15 ay hapis cezası alan Zuma'nın izin başvurusunun, kısa süreli ve düşük riskli olarak sınıflandırılmış bir mahkum olması nedeniyle onaylandığı bildirildi. Dışarıda hapishane üniforması giymesinin gerekli olmadığına karar verilmesi sonucu Zuma cenazeye koyu renk bir takım elbise ve beyaz gömlekle katıldı. Cenazenin gerçekleştirildiği bölgede askerler devriye gezerken, yol boyunca çok sayıda polis ve asker aracı konuşlandırıldı.

Bakan Ntshavheni öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Zuma'ya kolluk kuvvetleri tarafından desteklenen ıslah memurları eşlik etti ve konuştuğumuz gibi Estcourt cezaevine geri döndüğünü teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Jacob Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

(İHA)

Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 337'ye yükseldi
Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 337'ye yükseldi
Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 337'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kural Şeyma Subaşı Serra Arıtürk Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Balotelli Mehmet Topal Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 337'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.07.2021 20:34:02. #1.13#

title