Koronavirüs Güney Afrika'ya da sıçradı! İtalya'dan gelen yolcuda tespit edildi

05.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:48

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 3 bin 286 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada büyük panik yaratan ölümcül virüs, bir ülkeye daha sıçradı. Güney Afrika'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

İTALYA'DAN GELEN YOLCUDA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İtalya'dan ülkeye seyahat eden 38 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Mkhize, ülkeye 1 Mart'ta gelen ve 3 Mart'tan bu yana şikayetleri bulunan hastanın virüsü başkalarına bulaştırmaması için tedbir alındığını belirtti.

Afrika kıtasında Cezayir, Mısır, Nijerya, Senegal, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29'a ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 50'den fazla ülkeye yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 286'ya ulaşırken son kayıtlara göre 95 binden fazla insanda etkili oldu.

Kaynak: AA

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