Koronavirüs Güney Afrika'ya da sıçradı! İtalya'dan gelen yolcuda tespit edildi
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, Güney Afrika'ya da sıçradı. Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 3 bin 286 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada büyük panik yaratan ölümcül virüs, bir ülkeye daha sıçradı. Güney Afrika'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
İTALYA'DAN GELEN YOLCUDA TESPİT EDİLDİ
Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İtalya'dan ülkeye seyahat eden 38 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Mkhize, ülkeye 1 Mart'ta gelen ve 3 Mart'tan bu yana şikayetleri bulunan hastanın virüsü başkalarına bulaştırmaması için tedbir alındığını belirtti.
Afrika kıtasında Cezayir, Mısır, Nijerya, Senegal, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29'a ulaştı.
NE OLMUŞTU?
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 50'den fazla ülkeye yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 286'ya ulaşırken son kayıtlara göre 95 binden fazla insanda etkili oldu.
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Kaynak: AA