Güney Afrika'da aslan ve pumalara bakıcılarından Kovid-19 bulaştı - Haberler
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Güney Afrika'da aslan ve pumalara bakıcılarından Kovid-19 bulaştı

Güney Afrika'da aslan ve pumalara bakıcılarından Kovid-19 bulaştı
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir hayvanat bahçesinde 3 aslan ve 2 pumanın Kovid-19'a yakalandığının tespit edildiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir hayvanat bahçesinde 3 aslan ve 2 pumanın Kovid-19'a yakalandığının tespit edildiği bildirildi.

Pretorya Üniversitesinde görevli bilim insanları, Kovid-19'un insanlardan aslanlara ve pumalara bulaşabildiğini ortaya koydu.

Johannesburg kentindeki özel bir hayvanat bahçesinde bulunan 3 aslan ve 2 pumanın solunum güçlüğü, burun akıntısı ve kuru öksürük gibi Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine yapılan test sonucunun pozitif çıkması, virüsün yayılım ve mutasyonuna ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.

Virüsün, hayvanlara bakıcılarından bulaştığı belirlendi.

Araştırmacılar, virüsün diğer hayvanlara bulaşıp sonrasında insanlara geri bulaşması durumunda yeni varyantların ortaya çıkma riski konusunda uyardı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

Güney Afrika, Johannesburg, Pretoria, Güncel, Haber

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