Güneşli havayı görenler Maçka Parkı'na akın etti
04.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:06
İSTANBUL'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde yükselmesiyle güneşli havayı görenler Maçka Parkı'na akın etti.
İSTANBUL'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde yükselmesiyle güneşli havayı görenler Maçka Parkı'na akın etti. Vatandaşların kimi parkta yürüyüş yaparken, kimi ise çimlerin üzerinde oturdu. Maçka Parkı'nın son durumu havadan görüntülendi.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı