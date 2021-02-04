Güneşli havayı görenler Maçka Parkı'na akın etti
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Güneşli havayı görenler Maçka Parkı'na akın etti

04.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:06
Güneşli havayı görenler Maçka Parkı'na akın etti

İSTANBUL'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde yükselmesiyle güneşli havayı görenler Maçka Parkı'na akın etti.

İSTANBUL'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde yükselmesiyle güneşli havayı görenler Maçka Parkı'na akın etti. Vatandaşların kimi parkta yürüyüş yaparken, kimi ise çimlerin üzerinde oturdu. Maçka Parkı'nın son durumu havadan görüntülendi.

 


- İstanbul
Güneşli havayı görenler Maçka Parkı'na akın etti
Güneşli havayı görenler Maçka Parkı'na akın etti
Güneşli havayı görenler Maçka Parkı'na akın etti
Güneşli havayı görenler Maçka Parkı'na akın etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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