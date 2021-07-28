Güneş yanıklarını hafife almayın!
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Güneş yanıklarını hafife almayın!

Güneş yanıklarını hafife almayın!
Bültenler - Haberler | Sağlık

Özel Esentepe Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, "Özellikle yaz aylarında sık karşılaştığımız güneş yanıkları hafif olabileceği gibi ciddi boyutlara kadar da uzanabilir" dedi.

Güneş yanığı, cildin belirli bir bölgesinde olabileceği gibi tüm ciltte de meydana gelebilir. Güneş yanığı, cildin yüksek derecelerde yoğun güneş ışığına maruz kalması sonucunda, zarar gören ilgili bölgenin iltihaplanmasıdır.

Yaz aylarında güneş kaynaklı cilt rahatsızlıklarının ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Özel Esentepe Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, "Özellikle yaz aylarında sık karşılaştığımız güneş yanıkları hafif olabileceği gibi ciddi boyutlara kadar da uzanabilir" şeklinde konuştu.

Cilt kanserine yol açabilir

Beyaz tenli bireylerin güneş ışıklarına karşı daha hassas olduğunu ve bu nedenle risk grubunda olduklarını dile getiren Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, "Eğer güneş yanığı cildinizde büyük bir bölgeyi kaplamışsa, tehlikeli etkilere sebep olabilmekte ve hatta ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir" dedi.

Tekrarlanan güneş yanıklarının tehlikeli olduğunu vurgulayan Sezgin, "Bu tip vakalar, cildin daha hızlı yaşlanmasına neden olabilir. Buna ek olarak, cilt kanserine de yol açabilmektedir" uyarısında bulundu.

Belirtileri nelerdir?

Güneş yanığının en bilindik belirtileri arasında kızarmış bir tenin olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, kaşıntı, şişliğin ve kabarcıkların da buna dâhil olabileceğini belirtti.

Ciddi belirtiler görülüyorsa mutlaka doktora başvurmak gerektiğinin altını çizen Dr. Sezgin, şöyle devam etti: "Bulantı, kusma, baş ağrısı, ateş, titreme veya boyun tutulması gibi belirtiler ortaya çıkarsa, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Zamanında müdahale edilmeyen ciddi güneş yanıkları, hayatı tehdit eden sonuçlar doğurabilmektedir."

Cildinizi korumayı ihmal etmeyin

Güneşe çıkarken muhakkak şapka ve güneş gözlüğü takılması gerektiğini vurgulayan Özel Esentepe Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, "Bunlara ek olarak, yüksek koruma içeren güneş kremleri kullanılabilir. Ayrıca yarım saatten fazla direkt olarak güneş ışıklarına maruz kalınmamalı" uyarısında bulundu.

Kaynak: Bültenler

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