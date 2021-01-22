Güneş Duru'nun son hali Harun Kolçak'a benzetildi

Redd'in vokalisti ve gitaristi, aynı zamanda arkeolog ve yazar olan Güneş Duru'nun son halini görenler gözlerine inanamadı. Duru, rahmetli Kolçak'a benzetildi. İşte detaylar...