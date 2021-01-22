Güneş Duru'nun son hali Harun Kolçak'a benzetildi
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Güneş Duru'nun son hali Harun Kolçak'a benzetildi

22.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:49
Güneş Duru'nun son hali Harun Kolçak'a benzetildi

Redd'in vokalisti ve gitaristi, aynı zamanda arkeolog ve yazar olan Güneş Duru'nun son halini görenler gözlerine inanamadı. Duru, rahmetli Kolçak'a benzetildi. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre;& ;Redd'in vokalisti ve gitaristi Güneş Duru imajını değiştirdi.

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

47 yaşındaki Güneş Duru, sakallarını kesmedi, gözlük ve bandana taktı. Duru'nun bu hali 19 Temmuz 2017'de vefat eden ünlü müzisyen Harun Kolçak'a benzetildi.

Pandemi nedeniyle aylardır sahnelerden uzak kalan Güneş Duru, sık sık imaj değiştiriyor.

Kaynak: Snob Magazin

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