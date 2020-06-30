Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor Uzun zaman sonra dün sessizliğini bozan ve ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gül'ün Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçladığı öne sürüldü.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun süren sessizliğini dün bozarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Karar'a konuşan Gül, "Ekonomideki göstergeler geriye gidişi gösteriyor. Bu durum kaygı verici" ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan Gül ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. CUMHURBAŞKANI ADAYI MI OLMAK İSTİYOR? Hakan Hürriyet Gazetesi'nde bugün yayımlanan yazısında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olmayı amaçladığını iddia etti. Hakan, Gül'ün bu sebeple Ali Babacan'ın partisinde kendisini öne çıkarmadığını, geri planda tuttuğunu belirtti.