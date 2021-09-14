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AA / Zafer Çakmak - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'i kabul edecek.
(Ankara/15.00)
AA / Zafer Çakmak - Son Dakika Haberleri
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