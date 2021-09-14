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AA / Zafer Çakmak - Haberler | Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'i kabul edecek.

(Ankara/15.00)

AA / Zafer Çakmak - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu: (2)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu: (2)

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla hitap etti: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla hitap etti: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor

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