GÜNDEM ÖZETİ / 30 Temmuz 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Temmuz 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı / Zülal Eser - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi, önceki dönem CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in annesi Nermin Güneş için Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi, önceki dönem CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in annesi Nermin Güneş için Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Kılıçdaroğlu, CHP Teknesi'nde balıkçı reisleri ve kooperatif başkanları ile buluşacak.

(İstanbul/13.15-17.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov ile görüşecek. Bakan Muş, Türk-Rus İş Forumu'na iştirak edecek, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüşme gerçekleştirecek. Muş, Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Toplantısı'na katılacak, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile bir araya gelecek.

(Moskova)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Projelerinin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Bilecik/10.00-16.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini ve yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Kültür Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Roma)

2- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Manavgat Külliye Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.

(Antalya/13.06)

2- Antalya ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu bazı illerdeki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/04.48-13.25)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan atletizmde Yasmani Copello, Yasemin Can, Emel Dereli, judoda Kayra Sayit, boksta Busenaz Sürmeneli, Esra Yıldız, Bayram Malkan, okçulukta Yasemin Ecem Anagöz, yelkende Ecem Güzel, Ateş Çınar-Deniz Çınar, Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan mücadele verecek.

(Tokyo/05.00/14.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zülal Eser

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