GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mayıs 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mayıs 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mayıs 2021
Anadolu Ajansı / Zülal Eser - Haberler | Güncel

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi ile işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Mescidi Aksa'ya müdahalesi ve protestolar takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Danıştay Başkanı Zeki Yiğit başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/10.45)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında play-off çeyrek final rövanş maçları yapılacak.

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftadan ertelenen HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor maçları gerçekleştirilecek.

(Afyonkarahisar/İstanbul/17.00)

3- Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda medya mensupları ile bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zülal Eser

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Faik Öztrak Murat Kurum Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mayıs 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 00:10:35. #1.16#

title