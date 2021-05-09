GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mayıs 2021

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi ile işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Mescidi Aksa'ya müdahalesi ve protestolar takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Danıştay Başkanı Zeki Yiğit başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/10.45)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında play-off çeyrek final rövanş maçları yapılacak.

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftadan ertelenen HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor maçları gerçekleştirilecek.

(Afyonkarahisar/İstanbul/17.00)

3- Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda medya mensupları ile bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zülal Eser