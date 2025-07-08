Günde iki yumurta yumurtlayan iki tavuk ve günde bir yumurta yumurtalayan bir tavuk 2025 yılında kaç yumurta yumurtlar? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Günde iki yumurta yumurtlayan iki tavuk ve günde bir yumurta yumurtalayan bir tavuk 2025 yılında kaç yumurta yumurtlar? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

GÜNDE İKİ YUMURTA YUMURTLAYAN İKİ TAVUK VE GÜNDE BİR YUMURTA YUMURTALAYAN BİR TAVUK 2025 YILINDA KAÇ YUMURTA YUMURTLAR?

A:1460

B: 1464

C: 1825

D: 1830

Cevap : C

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?