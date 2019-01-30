Güncelleme - Korsika'da Silahlı SaldırıÖlü Sayısı Eklendi, Yaralı Sayısı

Güncelleme - Korsika'da Silahlı SaldırıÖlü Sayısı Eklendi, Yaralı Sayısı

Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda sokakta açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Güncelleme - Korsika'da Silahlı SaldırıÖlü Sayısı Eklendi, Yaralı Sayısı

Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda sokakta açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, adanın Bastia kentinde, bir kişinin sokakta ateş açması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i polis 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganın kaçtığı ve polisin operasyon başlattığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et