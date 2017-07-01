Güncelleme-İzmir'de Bozuk Orman Arazisinde Yangın

İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Manal Koyu'ndaki bozuk orman arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.



Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre saat 15.30 sıralarında başlayan yangına ilk etapta 4 arazöz, 3 helikopter ve 2 amfibi tip uçakla müdahale edildi.



Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangında yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.



Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının Mordoğan Karaburun yolu üzerinde yazlık sitelere çok yakın bölümde çıktığını ancak ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını ifade etti.



Çakır, "Yangının hızlı yayılması nedeniyle yerleşim alanlara sıçrayacağından endişe ettik. Karadan ve havadan yapılan müdahaleyle durduruldu. Buradaki en büyük üzüntümüz, yaklaşık 10 yıl önce yanması nedeniyle ağaçlandırdığımız bölgenin tekrar yanması. Şimdi Menderes'teki yangının da kontrol altına alınmasını umut ediyoruz." dedi.



Yangının evinin yanındaki çam ağacına kadar ulaştığını belirten bölge sakinlerinden Belgin Pişken, itfaiyeye haber verdikten sonra kendi çabalarıyla eve yaklaşan alevleri söndürmeye çalıştıklarını söyledi.



Bölgede bulunan pek çok tatilci de Karaburun-İzmir karayoluna yakın noktadaki yangını ve söndürme çalışmalarını izledi. Bazı vatandaşların ise yangının devam ettiği Manal Koyu'nda denize girmeye devam ettiği görüldü.



Öte yandan, yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor.