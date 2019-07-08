GÜNCELLEME - İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısında Huzistan eyaletine bağlı Mescidi Süleyman kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Mescidi Süleyman kentinde 5,7 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 11.30'da kaydedildi. Depremin yerin 17 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, 2,5 ila 4,7 arasında 10'dan fazla artçı sarsıntı meydana geldiği ifadelerine yer verildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, 15 köyde maddi hasara yol açan depremde 1 kişi öldü, 64 kişi yaralandı.

Kaynak: AA