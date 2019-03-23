Güncelleme- Afganistan'da Çiftçi Bayramına Bombalı Saldırı
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetindeki çiftçi bayramı törenlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetindeki çiftçi bayramı törenlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helmand'ın merkezindeki stadyuma yerleştirilen iki ayrı bombanın, çiftçi bayramı törenlerinin başladığı sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 31 kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları, yaralananlar arasında Helmand Valisi ve üst düzey yetkililerinin de bulunduğunu öne sürdü.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
Kaynak: AA