Güncelleme- Afganistan'da Çiftçi Bayramına Bombalı Saldırı

Güncelleme- Afganistan'da Çiftçi Bayramına Bombalı Saldırı

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetindeki çiftçi bayramı törenlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Güncelleme- Afganistan'da Çiftçi Bayramına Bombalı Saldırı

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetindeki çiftçi bayramı törenlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.


Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helmand'ın merkezindeki stadyuma yerleştirilen iki ayrı bombanın, çiftçi bayramı törenlerinin başladığı sırada patlatıldığını söyledi.


Saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 31 kişinin de yaralandığını belirtti.


Görgü tanıkları, yaralananlar arasında Helmand Valisi ve üst düzey yetkililerinin de bulunduğunu öne sürdü.


Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

Kaynak: AA
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