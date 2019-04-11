Güncelleme 2- Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 tır, bir kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönünün Arifiye mevkisinde 07 TR 383 plakalı narenciye yüklü kamyon, Sinan Sır yönetimindeki 19 KP 071 plakalı hafriyat yüklü tır, Celal Uçar'ın kullandığı 33 VKH 66 plakalı narenciye yüklü tır, 34 BS 2990 konteyner yüklü tır ile bir otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.



Kazada, Celal Uçar yönetimindeki tır alev aldı. Araçtaki yangın çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Sinan Sır yönetimindeki hafriyat yüklü tır ise yan yattı. Tırda sıkışan Sır, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saat süren uğraşı sonucu çıkarılabildi. Sır, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazada hafif yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.



Ekiplerin kazaya karışan araçlar ile yola savrulan narenciye ve hafriyatı kaldırma çalışması sona erdi. Yaklaşık 4 saat trafiğe kapatılan otoyolun İstanbul yönünde ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA