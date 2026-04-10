20. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü Zülfü Livaneli'ye Verildi

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından her yıl 10 Nisan Laiklik Günü'nün yıl dönümünde verilen Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü Zülfü Livaneli'ye verildi. Livaneli "Cumhuriyet bizim kimliğimizdir. Türkan Saylan'ın öncüsü olduğu derneğin beni onurlandırmasının değeri tarifsizdir. Yaşasın laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından her yıl 10 Nisan Laiklik Günü'nün yıl dönümünde verilen Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'nü 20'ncisi yaşamı boyunca Cumhuriyet değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için ortaya koyduğu çalışmalar nedeniyle Zülfü Livaneli'ye verildi. Törene ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, yönetim kurulu üyeleri, şube temsilcileri, gönüllüleri ile birlikte sanat ve basın dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Prof. Dr. Ayşe Yüksel: ÇYDD 117 Şubesi, 6 Temsilciliği ve 26 Bin Üyesiyle Cumhuriyet'e Borcunu Ödemeye Çalışıyor

Sunuculuğunu Başak İkiz'in yaptığı ve yoğun bir katılım ile gerçekleşen ödül töreninin açış konuşması ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel tarafından gerçekleştirildi. Atatürk devrimi ve ilkeleri ile çağdaş Cumhuriyetin ışığında çalışmaya devam edeceklerini belirten Yüksel, "Laiklik, inanç özgürlüğünün teminatı olduğu kadar, kadınların toplumsal hayata katılımının da en temel dayanağıdır. Eğitim birliği ve laik eğitim politikaları sayesinde kadınlar okuma hakkına kavuştu, üniversitelere gidebildi ve meslek sahibi olabildi. Medeni Kanun ile erkeklerle eşitlenen kadınlar, yaşamın her alanında var olabildi ve kendi geleceklerini belirleyebilme hakkına kavuştu. Ne yazık ki günümüzde laiklik tehdit altında, yaşamın her alanında bu tehdidi görüyoruz. 37 yıl önce, Atatürk devrimi ve ilkeleri doğrultusunda çağdaş eğitim yoluyla çağdaş ülke seviyesine ulaşma amacıyla kurulan ÇYDD, 117 şubesi, 6 temsilciliği, 26 bin üyesi, 78 bin mezunu, her yıl burs verdiği, niteliklerini geliştirdiği 25 bin öğrencisi ile Laik Cumhuriyete borcunu ödemeye çalışıyor." dedi.

Zülfü Livaneli: Cumhuriyet Bizim Kimliğimizdir

20. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'nü kazanan sanatçı Zülfü Livaneli ise aldığı ödülün öneminden bahsederek Çağdaş Yaşam ailesine teşekkür etti ve "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin değerli Cumhuriyet Ödülü'ne değer görüldüğüm için çok mutluyum. Cumhuriyet ve laikliğin kabul edilişinin yıl dönümünde aldığım bu ödül çok kıymetli. Çünkü Cumhuriyet bizim kimliğimizdir. Türkan Saylan'ın öncüsü olduğu derneğin beni onurlandırmasının değeri tarifsizdir. Yaşasın laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

Tören, Çağdaş Yaşamlı öğrenciler tarafından gerçekleştirilen klasik müzik dinletisi ile son buldu.

Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'nü kazananların kronolojik listesi şu şekilde: 2007: Muazzez İlmiye Çığ, 2008: Fazıl Say, 2009: Sabih Kanadoğlu, 2010: Dr. Rıza Türmen, 2011: Prof. Dr. Yıldız Kenter, 2012: Gülriz Sururi ve Genco Erkal, 2013: Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 2014: Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, 2015: Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 2016: Prof. Dr. Doğan Kuban, 2017: Doç. Dr. Ümit Kocasakal, 2018: Prof. Dr. İlber Ortaylı 2019: Müjdat Gezen, 2020: Prof. Dr. Yücel Aşkın, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Prof. Dr. Ferit Bernay, 2021: Prof. Dr. Emre Kongar2022: Ataol Behramoğlu, 2023: Prof. Dr. İonna Kuçuradi, 2024: Ayşe Kulin, 2025: Av. Nazan Moroğlu, 2026 Zülfü Livaneli

Kaynak: ANKA