Zonguldak'taki Müze Usulsüzlük İddiasıyla 1 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'taki Müze Usulsüzlük İddiasıyla 1 Kişi Tutuklandı
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Karadeniz Ereğli Müzesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, müze müdürü ve bir mutemet gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 2 milyon 700 bin liranın usulsüz kullanıldığı tespit edildi. Mutemet tutuklanırken, müze müdürü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki müzede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Karadeniz Ereğli Müzesi'nde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında incelenen denetim raporlarında, 2023 yılından itibaren 2 milyon 700 bin liranın usulsüz şekilde kullanıldığı tespit edildi.

Karadeniz Ereğli Müze Müdürü A.M. ve mutemet F.E, "evrakta sahtecilik", "usulsüzlük", "haksız kazanç sağlama" ve "zimmete para geçirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden mutemet F.E. tutuklandı, müze müdürü A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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