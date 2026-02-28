Haberler

Zonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Devrek ilçesinde bir yolcu otobüsünün motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bartın'dan Ankara istikametine seyir halinde olan N.Y. (62) idaresindeki 35 PJJ 750 plakalı yolcu otobüsü, Devrek Sanayi Sitesi mevkisinde Ersin S'nin (36) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Engin S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
