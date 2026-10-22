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Zonguldak'ta yıkımda çökme oldu, 1 kişi öldü, 3 şüpheliye gözaltı kararı verildi

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Zonguldak Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta bitişikteki binada yürütülen yıkım sırasında meydana gelen çökmede 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Başsavcılık soruşturma başlattı, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 GÖZALTI KARARI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 kişinin öldüğü bina çökmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Zonguldak ili Merkez ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta, bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması sırasında meydana gelen çökme olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek ivedilikle soruşturma başlatılmıştır. Olayda göçük altında kalan K.A. yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmış, T.Ö. ise hayatını kaybetmiştir. Olayın meydana geliş nedeninin ve olası kusur ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılmakta olup soruşturma kapsamında kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. olmak üzere toplam 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla titizlikle sürdürülmektedir."

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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