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Zonguldak'ta iş hanının yıkıldığı alanda bulunan sığınak incelenecek

Zonguldak'ta iş hanının yıkıldığı alanda bulunan sığınak incelenecek
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Zonguldak'ta depreme dayanıksız olduğu için yıkılan iş hanının temelinde yaklaşık 130 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir sığınak ortaya çıktı. Yapının tarihi nitelik taşıyıp taşımadığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından incelenecek.

Zonguldak'ta depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan iş hanının bulunduğu alanda yürütülen çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan sığınakla ilgili inceleme yapılacak.

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde yıkımı tamamlanan iş hanının temel kısmında sürdürülen çalışmalar sırasında yaklaşık 130 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde sığınak tespit edildi.

Sığınağın ortaya çıkmasının ardından Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun, alanda incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından yapının tarihi nitelik taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla dosyanın Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirileceği öğrenildi.

Kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda yapının kültür varlığı olarak tescil edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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