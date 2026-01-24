Haberler

Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gülüç Köprüsü'nde bir TIR'a arkadan çarpan otomobilin kazaya sebep olduğu anlar kaydedildi.

KAZA KAMERADA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Harun Mutlu (31) ve Murat Güllü'nün (37) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gülüç Köprüsü'nde dönüş yapan Ersin T. (49) idaresindeki 34 BYT 351 plakalı TIR'ın dorsesine, Berkan M. (26) idaresindeki 67 UG 612 plakalı otomobilin arkadan çarptığı anlar yer aldı.

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi

Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuruyor
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
Adama Traore West Ham yolcusu

Adama Traore imzayı atıyor