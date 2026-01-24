Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gülüç Köprüsü'nde bir TIR'a arkadan çarpan otomobilin kazaya sebep olduğu anlar kaydedildi.
KAZA KAMERADA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Harun Mutlu (31) ve Murat Güllü'nün (37) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gülüç Köprüsü'nde dönüş yapan Ersin T. (49) idaresindeki 34 BYT 351 plakalı TIR'ın dorsesine, Berkan M. (26) idaresindeki 67 UG 612 plakalı otomobilin arkadan çarptığı anlar yer aldı.
