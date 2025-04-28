Zonguldak'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Gözaltı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli hafta sonu sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest kalırken gözaltında bulunan 7 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından geçtiğimiz Cuma günü silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Cumartesi günü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan S.K., B.Y., S.Y., H.Ö., R.Y., T.E. ve E.T'de sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),