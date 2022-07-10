Zonguldak'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Zonguldak'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Sertaç Özdemir - Güncel
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Zonguldak'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilediZONGULDAK Zonguldak'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

ZONGULDAK Zonguldak'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girmeye çalıştı.

Zonguldak'ta başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrası Zonguldak'ta yağış başladı. Başlayan yağış sonrası kentin bir çok yerinde su birikintileri meydana gelirken trafikte aksamalar yaşandı. Şimşek ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Güncel

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