Zonguldak'ta şiddetli fırtına: Bir işletme zarar gördü - Haberler

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Zonguldak'ta şiddetli fırtına: Bir işletme zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Gülcan Çolak - Güncel
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Zonguldak'ta şiddetli fırtına: Bir işletme zarar gördü Zonguldak'ta sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla sahil kenarındaki bir işletmede maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta şiddetli fırtına: Bir işletme zarar gördü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla sahil kenarındaki bir işletmede maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak'ın da yer aldığı bazı illerde turuncu uyarı yapmasının ardından kentte şiddetli fırtına etkili oldu. Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyün sahilindeki bir işletme fırtınadan zarar gördü. Çetin Coşkun'a ait işletmede maddi hasar meydana geldi. Fırtına ağaçları devirdi, masalar ve sandalyeler adeta havada uçuştu. İşletme çatısının bir kısmı çöktü. Birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Güncel

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