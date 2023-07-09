Zonguldak'ta sağanak sele neden oldu, üç köye ulaşım sağlayan köprü kullanılamıyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde üç köye ulaşım sağlayan köprü, derenin taşması sonucunda ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışlarla birlikte derelerin debileri yükseldi ve Bük Köprüsü sular altında kalarak trafik durma noktasına geldi. Ekipler, derenin taşmasıyla birlikte köprünün kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.