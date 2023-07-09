Zonguldak'ta sağanak sele neden oldu, üç köye ulaşım sağlayan köprü kullanılamıyor
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Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde üç köye ulaşım sağlayan köprü, derenin taşması sonucunda ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışlarla birlikte derelerin debileri yükseldi ve Bük Köprüsü sular altında kalarak trafik durma noktasına geldi. Ekipler, derenin taşmasıyla birlikte köprünün kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Zonguldak'ta sağanak sele neden oldu
Üç köye ulaşım sağlayan köprü kullanılamıyor
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde üç köye ulaşım sağlanan köprü; derenin taşması sonucunda ulaşıma kapandı.
Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışla birlikte derelerin debileri yükseldi. Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Bük Köprüsü derenin debisinin yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köprü sular altında kalırken trafik durma noktasına geldi.
Derenin taşmasıyla birlikte ekipler çalışmalarını sürdürüyor.