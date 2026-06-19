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Rüşvet şüphelisi doktor, kürtaj için 10 bin ile 100 bin lira arasında değişen miktarlarda para istemiş

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Zonguldak'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görevli doktor Ferhat Tüfekçi, rüşvet karşılığında yasal süre içinde ve dışında kürtaj yaptığı iddiasıyla 10 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi. Doktor, Kübra S. ve sevgilisi Serkan K. tutuklanırken, 6 kişi serbest bırakıldı, 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

3 TUTUKLAMA

Zonguldak'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görev yapan doktor Ferhat Tüfekçi (60), rüşvet karşılığında yasal süresi içinde ve dışında kürtaj yapmak suçlamalarıyla beraberindeki 10 kişiyle birlikte sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan doktor sekreteri F.U. (53), A.E.A (21), S.T. (24), O.E. (33), H.E. (63) ve Ö.F.U. (26) serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen C.A. (51) adlı baba ile kızı A.S. (28), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doktor Ferhat Tüfekçi ile Kübra S. (30) ve sevgilisi Serkan K. (28) ise tutuklandı.

Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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