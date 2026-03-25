Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 'patpat' adı verilen tarım aracı devrildi. Kaza sonucunda sürücü Mustafa Kurtal (76) hayatını kaybederken, eşi Raziye Kurtal (74) yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle gerçekleşti. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Raziye Kurtal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 'patpat' olarak adlandırılan tarım aracı devrildi. Kazada aracı kullanan Mustafa Kurtal (76) öldü, yanında bulunan eşi Raziye Kurtal (74) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Akköy köyü Karaburun mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kurtal'ın kullandığı halk dilinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Kurtal ve eşi Raziye Kurtal için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine götürdü. Buradaki müdahalelere rağmen Mustafa Kurtal hayatını kaybetti. Eşi Raziye Kurtal'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
