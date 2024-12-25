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Zonguldak'ta Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu

Zonguldak'ta Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir otomobilde bulunan cansız bedenin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 41 yaşındaki Mehmet Güreşçi'ye ait olduğu belirlendi. Cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Kışla Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önüne gece saatlerinde bırakılan 27 BOD 37 plakalı otomobilden kötü kokuların gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, kapısını açtıkları araçta bir kişinin cansız bedenini buldu.

Yapılan araştırmada cesedin, dün eve gitmediği için ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mehmet Güreşçi'ye (41) ait olduğu belirlendi.

Güreşçi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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