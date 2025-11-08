Zonguldak'ta Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Devrek ilçesinde bir otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden acil servis ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Devrek Baston Park mevkisinde R.D. idaresindeki 67 AEJ 589 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerlerken A.Ç. idaresindeki 34 MRK 993 plakalı otobüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan R.D, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
R.D. daha sonra Devrek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Sercan Kapusuz - Güncel