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Evli çiftin öldüğü kazada TIR şoförü adliyeye sevk edildi

Evli çiftin öldüğü kazada TIR şoförü adliyeye sevk edildi
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden Yahya ve Aysel Ergin çifti toprağa verildi. Kazaya karışan TIR şoförü Numan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ, SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dün Yahya Ergin (81) ile eşi Aysel Ergin'in (80) yaşamını yitirdiği kaza sonrası adliyeye sevk edilen TIR şoförü Numan A. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazada ölen Ergin çifti bugün Uzun Mehmet Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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