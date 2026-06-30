Haberler

Vücudunda kırıklar bulunan sahipsiz kedi öğretmenlerin desteğiyle hayata tutundu

Vücudunda kırıklar bulunan sahipsiz kedi öğretmenlerin desteğiyle hayata tutundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta vücudunda kırıklar tespit edilen 'Cimcim' adlı sahipsiz kedi, öğretmenlerin ve veterinerin desteğiyle ameliyat edilip okulda hazırlanan yuvada sağlığına kavuşuyor.

Zonguldak'ta vücudunda kırıklar tespit edilen sahipsiz kedi, öğretmenlerin desteğiyle sağlığına kavuşuyor.

Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Fatma Karapınar, 25 Mayıs'ta okuldan çıktığı sırada sahipsiz bir kedinin miyavlayıp sürünerek kendisine doğru gelmeye çalıştığını fark etti.

Bir süredir okul bahçesinde besledikleri ve "Cimcim" ismini verdikleri sahipsiz kedi olduğunu gören Karapınar, kediyi veteriner hekime götürdü. Yüksekten düştüğü değerlendirilen kedinin ön muayenesinde omurilik, kuyruk, kuyruk sokumu ve ayağında kırıklar olduğu tespit edildi.

Karapınar tarafından tedavi masraflarının yarısının üstlenilmesi, kalanının ise öğretmenlerin ve veteriner hekimin desteğiyle karşılanmasının ardından sahipsiz kedi ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyon sonrası bir süre klinikte tedavisi süren kedi, öğretmenler tarafından okulun kazan dairesinde hazırlanan yuvada sağlığına kavuşuyor.

Fatma Karapınar, gazetecilere, ilk etapta acısı fazla olduğu için kedinin kendisini muayene ettirmediğini, veteriner hekimin bayıltarak müdahale edebildiğini anlattı.

Tedavi masraflarının karşılanmasında meslektaşlarının ve veteriner hekimin desteğinin olduğunu aktaran Karapınar, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrası klinikte tedavisi devam etti. Bayramdan sonra kedimizi aldık. Sahiplendirmek istedik çünkü kedinin bu şekilde dışarıda yaşaması ve kendini koruması çok zordu. Koruyucu ve bakıcı bulamadık. Okul müdürümüzden rica ettik. Okulun tenha bir köşesinde, kazan dairesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin ulaşamadığı noktada yer yaptık. O günden beri de bakımını orada devam ettiriyoruz."

Kedinin kontrollü olarak dışarı çıkmasına izin verdiklerini, fazla mesafe yürüdükçe ayağında aksama ve ağrısının arttığını gözlemlediklerini belirten Karapınar, tam iyileşme sağlayana kadar gözetim altında tutacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cansız bedenini saklarken can verdi

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini saklarken can verdi
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu