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Zonguldak'ta Nadir Görülen Su Samuru Görüntülendi

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki çayda nadir bir su samurunun görüntüleri amatör kamera tarafından kaydedildi. Balık avlarkenki anlarıyla doğal yaşamın korunmasının önemine dikkat çekti.

Zonguldak'ta su samuru görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki çayda, nadir görülen su samuru amatör kamera tarafından görüntülendi. Su samurunun ağzında bir balıkla suya dalıp çıkma anları kaydedildi.

Görüntülerde, su samurunun çevik hareketlerle ağzındaki balığı taşırken zaman zaman suyun yüzeyine çıktığı ve ardından tekrar gözden kaybolduğu görülüyor. Doğal yaşamın korunmasının önemine dikkat çeken anlar, amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Doğaseverler ve hayvanseverler arasında heyecana yola açan su samurunun bu bölgede görülmesi, doğal yaşamın çeşitliliğinin örneği oldu.

Zonguldak'ta Nadir Görülen Su Samuru Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN DEMİRCİ - Güncel
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