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Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Ereğli ilçesinde refüjdeki tellere çarpıp takla atan motosikletin sürücüsü Berkay Çoban yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde refüjdeki tellere çarpıp takla atan motosikletin sürücüsü Berkay Çoban yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi Ereğli Devrek Yolu üzerinde meydana geldi. Berkay Çoban idaresindeki 67 ACY 417 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan refüjdeki tellere çarptı. Çoban yolda taklalar atarak durabildi. Sürücünün yardımına çevredekiler koşarken, sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kepez istikametine giden motosikletin yoldan çıkarak refüje, ardından da tel örgülere çarptığı, sürücünün ise taklalar attığı anlar yer aldı.

Haber: Sinan Kabatepe/Ereğli(ZONGULDAK),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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