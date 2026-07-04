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Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Zonguldak'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Bıçakçıoğlu hayatını kaybetti, yanındaki kızı D.B. yaralandı.

ZONGULDAK'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Bıçakçıoğlu (52) yaşamını yitirirken, yanındaki kızı D.B. (17) yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ereğli-Zonguldak kara yolunun Elmacı köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Bıçakçıoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 67 AFA 675 plakalı motosiklet rampada, bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan sürücü Bıçakçıoğlu, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan kızı D.B. ise tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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