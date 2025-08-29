Zonguldak'ta Minibüsten İnince Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, minibüsten inen yolcu Mehmet Mutlu (75) arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Ereğli karayolunun Tepepark mevkisinde meydana geldi. Zonguldak- Ereğli hattında çalışan minibüsten inen Muhammet Mutlu'ya, arkadan gelen İlker Y. yönetimindeki 34 NL 0993 plakalı otomobil çarptı. Otomobil, daha sonra yol kenarındaki direğe de çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mutlu sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber: Sinan KABATEPE/Ereğli(ZONGULDAK),