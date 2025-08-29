Zonguldak'ta Minibüsten İnen Yolcuya Otomobil Çarptı

Zonguldak'ta Minibüsten İnen Yolcuya Otomobil Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ereğli ilçesinde minibüsten inen 75 yaşındaki Mehmet Mutlu, arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, minibüsten inen yolcu Mehmet Mutlu (75) arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Ereğli karayolunun Tepepark mevkisinde meydana geldi. Zonguldak- Ereğli hattında çalışan minibüsten inen Muhammet Mutlu'ya, arkadan gelen İlker Y. yönetimindeki 34 NL 0993 plakalı otomobil çarptı. Otomobil, daha sonra yol kenarındaki direğe de çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mutlu sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler

MHP sıralarına dönüp söyledi! TBMM'de tansiyonu yükselten cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir

Bakan Fidan kürsüden ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.