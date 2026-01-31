Haberler

Zonguldak'ta bir mağazada merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı

Güncelleme:
Zonguldak'ta bir mağazada alışveriş yapan 54 yaşındaki Hamide K., merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek kadına müdahale edildi.

Zonguldak'ta bir mağazanın merdivenlerinden düşen kadın ağır yaralandı.

Gazipaşa Caddesi'ndeki bir mağazada alışveriş yapan Hamide K. (54) henüz bilinmeyen nedenle merdivenlerden düştü.

Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hamide K'ye ilk müdahale mağaza içerisinde yapıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan kadına bir süre kalp masajı uygulandı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamide K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada, mağazaya giriş çıkışlar bir süre durduruldu.

