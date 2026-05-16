Haberler

Zonguldak'ta emekli olan madenci gelenekle uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında 20 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Bünyamin Sarıvaz için geleneksel uğurlama töreni düzenlendi. Mesai arkadaşları, Sarıvaz'ın iş kıyafetlerini yırtıp başına madeni yağ döktü.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında 20 yıl çalıştıktan sonra emekli olan madenci için gelenekselleşen uğurlama töreni düzenlendi.

Maden ocağındaki son mesaisini bitirerek yer üstüne çıkan Bünyamin Sarıvaz, madenciler arasında bir gelenek olarak yaşatılan sürprizle karşılaştı.

Mesai arkadaşları, emekliliğe ayrılan Sarıvaz'ın iş kıyafetlerini makas ve elleriyle yırttı.

Gelenek gereği başına madeni yağ dökülen emekli madenci, zor anlar yaşasa da arkadaşlarına tebessümle karşılık verdi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi'den dev vaat

Seçimi kazandıracak dev vaat! Taraftarları heyecan sardı

Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu

Telefonuna gelen mesajla şoke oldu! Soluğu savcılıkta aldı

Kadın doktor, avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! O anlar kamerada

Kadın doktor, sevgilisinin evinin terasından düştü! İşte o anlar

Pekin'deki Trump-Şi zirvesinden yansıyan fotoğrafa 'Liyakat' tepkisi

Dev zirveden tartışma yaratan fotoğraf: Herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız daha geliyor

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Listede İstanbul da var! Meteoroloji'den 57 il için uyarı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi