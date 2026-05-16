Zonguldak'ta emekli olan madenci gelenekle uğurlandı

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında 20 yıl çalıştıktan sonra emekli olan madenci için gelenekselleşen uğurlama töreni düzenlendi.

Maden ocağındaki son mesaisini bitirerek yer üstüne çıkan Bünyamin Sarıvaz, madenciler arasında bir gelenek olarak yaşatılan sürprizle karşılaştı.

Mesai arkadaşları, emekliliğe ayrılan Sarıvaz'ın iş kıyafetlerini makas ve elleriyle yırttı.

Gelenek gereği başına madeni yağ dökülen emekli madenci, zor anlar yaşasa da arkadaşlarına tebessümle karşılık verdi.