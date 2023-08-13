Zonguldak'ta Kızı Tarafından Öldürülen Şeyda Çataklı Toprağa Verildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kızı tarafından vahşice öldürülen Şeyda Çataklı'nın cenazesi toprağa verildi. Rabia Çataklı ise tutuklandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kızı tarafından vahşice öldürülen Şeyda Çataklı toprağa verildi.

Çaydeğirmeni beldesinde annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya'yı öldürüp, cesetlerden kestiği parçaları camdan dışarı eşyalar ile birlikte fırlatan Rabia Çataklı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Anne Şeyda Çataklı ise bugün otopsi işlemlerinin ardından hastaneden alınıp Merkez Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Çaydeğirmeni Merkez Camii'ne getirildi. Anne Şeyda Çataklı, kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığa defnedildi.

Öte yandan anneanne Medine Küçükkaya'nın ise Bakırcılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi. - ZONGULDAK