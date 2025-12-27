Yolu kar nedeniyle kapanan köyüne ekmek taşıdı

ZONGULDAK'ta, gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açma çalışmaları sürüyor. Aydın köyünden Şaban Durhan'ın karla kaplı yaklaşık 400 metre yolu yürüyerek ekmek arabısndan aldığı ekmekleri köylülere getirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte, yapılan uyarıların ardından yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde Ereğli yolu Sücüllü mevkisinde bir TIR'ın yolda kalınca, uzun araç kuyrukları oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde 4 köy yolu yağış dolayısıyla kardan kapandı, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar temizleme çalışması başlattı. Kumtarla köyünde vakaya giden bir ambulans ile diyaliz aracına, kepçe eşlik etti.

KÖYÜ İÇİN EKMEK ALMAYA GİTTİ

Ereğli ilçesi Aydın köyüne ekmek arabası gidemeyince köyde yaşayan Şabah Durhan, yaklaşık 400 metrelik karla kaplı yolu yürüyerek 45 ekmek aldı. Aynı yolu yürüyerek geri dönen Durhan'ı bir köylüsü cep telefonu ile kaydetti. Bir de köpeğin eşlik ettiği görülen Durhan, "Ekmek arabası gelemiyor yollar kapandığı için. 20-30 santim kar var hemen hemen. Daha fazla ekmek vardı, yaşlılara dağıttım. Kalanlar var, onlara da vereceğiz. Evden çıkamayan yaşlılara dağıtacağız. Köy içlerine araba girmiyor. Yürümek zorunda kalıyoruz. Böyle giderse kar kalınlığı 1 metreyi bulur" dedi.

