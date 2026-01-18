Zonguldak'ta Ereğli Yolu Kar Nedeniyle Kapandı

EREĞLİ YOLU KAPANDI

Zonguldak'ta aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Zonguldak- Ereğli yolu kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kandilli sapağı mevkisinde bazı sürücüler araçlarını ilerletemeyince yol kapandı. Çok sayıda araç yolda kaldı. Araçlar yol kenarında beklemeye başlarken, açık olan şeritten gitmeye çalışan sürücüler de zor anlar yaşadı. Bölgeye ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Haber: Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,