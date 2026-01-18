Haberler

Zonguldak'ta Ereğli Yolu Kar Nedeniyle Kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta aralıklarla yağan kar, Zonguldak-Ereğli yolunu kapattı. Kandilli sapağı mevkisinde birçok araç yolda kaldı ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

EREĞLİ YOLU KAPANDI

Zonguldak'ta aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Zonguldak- Ereğli yolu kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kandilli sapağı mevkisinde bazı sürücüler araçlarını ilerletemeyince yol kapandı. Çok sayıda araç yolda kaldı. Araçlar yol kenarında beklemeye başlarken, açık olan şeritten gitmeye çalışan sürücüler de zor anlar yaşadı. Bölgeye ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Haber: Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi

Yıllarını verdiği mutfak sonu oldu! 71 yaşındaki şeften acı haber
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi

Yıllarını verdiği mutfak sonu oldu! 71 yaşındaki şeften acı haber
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı

Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı