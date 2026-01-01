Haberler

Zonguldak yeni yıla karla başladı

Güncelleme:
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar tatil edildi, üniversite sınavları ertelendi ve motosiklet trafiği yasaklandı.

EĞİTİME KAR ENGELİ

Zonguldak'ta soğuk ve yağışlı hava, gün içinde etkisini sürdürürken, Vali Osman Hacıbektaşoğlu sanal medyadan yaptığı açıklamada tüm okulların tatil olduğunu duyurdu. Ayrıca özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ile rehabilitasyon merkezleri, hizmet içi eğitim ve e-sınav faaliyetlerine de 1 günlük ara verildiği açıklandı. Açıklamada kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden personel ile malul engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÜNİVERSİTEDE SINAVLAR ERTELENDİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle 2 Ocak'ta yapılacak sınavların 4 Ocak'a ertelendiği duyuruldu.

MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞINA YASAK

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve oluşabilecek don tehlikesine karşı motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına 1 Ocak ile 2 Ocak saat 12.00 arasında yasaklandığı belirtildi.

Ali Sencer ARSLAN-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
