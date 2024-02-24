Zonguldak'ta kamyonet kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi
Zonguldak'ta kamyonetin kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi. Cenaze törenine Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun da katıldı.
Zonguldak'ta kamyonet kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Acılık Caddesi Alpaslan Sokak'ta dün yolda yürürken, Gültekin T'nin (20) kullandığı 67 ABG 538 plakalı kamyonetin açılan kasasının kapağı ile duvar arasına sıkışarak yaşamını yitiren Yasin D'nin cenazesi, yakınlarınca Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı.
Cenazesi Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'ndeki Dereiçi Camisi'ne getirilen Yasin D. için helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Yasin D'nin cenazesi, kılınan namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'un da katıldığı cenaze töreninde, Yasin D'nin yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.
Gözaltına alınan sürücünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.