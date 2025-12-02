Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

Zonguldak'ta kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenezesi defnedildi.

Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde, dün kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren S.E.D'nin cenazesi, hastane morgundan alınarak Devrek ilçesine bağlı Oğuzhan köyü Tığlar Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada helallik alındı, dua edildi.

Çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili dün gözaltına alınan sürücü Ö.S. ile su dağıtım firmasının yetkilisi olduğu öğrenilen İ.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde, dün Ö.S'nin (21) rampada park ettiği su yüklü 67 DD 908 plakalı kamyonet, sürücüsü araçtan su indirdiği sırada aniden hareket etmiş, bu sırada Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde bulunan S.E.D. kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye götürülen, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.