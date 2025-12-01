Zonguldak'ta Kamyonet Çarpan 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde Ö.S'nin (21) rampada park ettiği su yüklü 67 DD 908 plakalı kamyonet, sürücüsü araçtan su indirdiği sırada aniden hareket etti.

Bu sırada Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde bulunan S.E.D. kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye götürülen, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.